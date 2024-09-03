民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，柯歷經3天3夜司法車輪戰和院檢馬拉松式訊問後，台北地院2日凌晨認為柯犯罪嫌疑不重大，裁定無保請回。對此，前立委沈富雄3日就表示，「這選票的補助款，還有政治獻金的處理，跟京華城的貪污案，性質上京華城嚴重，但另一個是毀掉柯文哲人格，兩個是不同層次、程度的嚴重，我覺得兩個都很嚴重」，引發討論。

沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得真的毀掉柯文哲的人設，毀掉他變社會死亡也好、政治死亡也好，就是那個選票的補助款，還有政治獻金的處理，這兩個讓柯文哲一路十幾年來，所培養的清廉、公開，完全毀掉了」。

沈富雄最後提到，「但這選票的補助款，還有政治獻金的處理，跟京華城的貪污案，性質上京華城嚴重，但另一個是毀掉柯文哲人格，兩個是不同層次、程度的嚴重，我覺得兩個都很嚴重」。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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