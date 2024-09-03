台中男子阿偉（化名）與妻子阿芳（化名）去年8月結婚，婚後阿芳竟與阿文（化名）一同出遊、曖昧約會、過夜，並發生性行為，後來被阿偉發現後，阿文仍持續與阿方見面、通訊介入他們的婚姻。因此求償非財產損害及薪資損失，法院審理後盼阿文要賠25萬元。

原告阿偉指出，被告阿文多次與阿芳出遊、曖昧約會，甚至發生性行為。阿偉發現後，阿文仍持續與阿芳保持聯繫，對阿偉的婚姻生活造成嚴重影響。阿偉因而要求阿文賠償，包括非財產損害及薪資損失200萬元。

阿文經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

法院指出，根據《民法》第184條第1項和第195條第1項、第3項的規定，故意侵害他人婚姻權益者應承擔損害賠償責任。婚姻中的誠實義務違反，若影響到婚姻的安全和幸福，則可要求賠償。法院認為，被告阿文的行為已逾越普通朋友的交往範圍，對原告阿偉造成了明顯的精神痛苦。法院考量了阿偉的精神狀況、阿文的財務狀況等因素，最終裁定阿文應賠償阿偉25萬精神撫慰金。

阿偉雖另請求阿文賠償其無法正常上班之薪資損失，惟阿偉並未提出任何證據證明，因阿文侵權行為而無法正常上班，致受有薪資損失乙節，是阿偉此部分請求，難認有據，應予駁回。可上訴。