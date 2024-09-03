啦啦隊女孩Wendy（林宛璇）憑藉174公分的傲人身材與氣質，在籃球場上吸引眾多粉絲，再加上過去與孫生的戀情，使她受到極大關注。近日，她分享了從小到大的身高紀錄，讓大家驚呼：「好厲害！」

Wendy在threads上PO文表示，她在無聊時好奇去查了一下自己從小到大的健康檢查紀錄，可以看到國中時期的她，身高就已經來到166公分。升上高中後，Wendy就已經達到170公分的傲人身高。

值得一提的是，大學時期的Wendy還在長高，就連她本人都不禁被自己驚人的成長速度嚇壞，「我居然上高一就170了…！」不過她也透露目前的狀態還算滿意，「現在維持174/51，還好比以前瘦。」貼文曝光後，大家紛紛感到羨慕，「也太厲害，但女孩不能過瘦」、「170公分、55公斤也是超瘦」、「沒到180，好可惜。」

Wendy也被自己高一時的身高嚇到。（圖／threads@wendy__624）

但也有人好奇是怎麼查到自己的紀錄？為此，Wendy也特別PO在IG限動上教學，原來可以透過教育部體育署的網站查詢得知，只要輸入在大學時註冊的帳號即可，忘記或不知道的話，底下也有選項可以查詢。