2日率先開學的臺灣大學，在第一批加入的25所大專校院之列。教育部表示，因應生成式人工智慧技術帶來的變革，透過跨校人工智慧學程，統整教學資源，提供人工智慧相關課程，媒合領域專家輔佐，並統合助教資源、課程指導服務。

TAICA每類學程修習學分數為15學分，將依學生學習進程開設先修課程、核心課程、進階課程及應用課程在內的人工智慧課程，除電機資訊領域學生外， 人文社會科學領域的學生也可跨領域學習；透過線上同步及非同步之課程，參與學生除可依原訂課表修讀原校課程，亦可避免因為課程衝堂而有無法修讀之情形。

教育部政務次長葉丙成表示，此聯盟將整合全國大專校院的人工智慧教育資源，提供學生跨校學習的機會，由人工智慧師資充裕的大學輔佐師資不足的學校，透過先進的數位教學平臺，使不同學校的學生都能有學習人工智慧課程的機會。選課學生將獲得教育部頒發的學分學程證書，提升學生日後就業競爭力。

教育部表示，學程初期為確保跨校修課品質，目前每個課程修課上限定為1,200人，課程運作順利後逐步擴增修課人數，也會開放讓更多大學加入聯盟，希望在三年後能讓學程修課人數上限達到萬人的規模。

葉丙成也指出，日前泰國舉辦的臺灣高等教育展中，他提到TAICA時，受到很大的關注，隨著TAICA的問世，讓AI學程資源能更普及到臺灣各大學，未來亞洲學生如果想學AI，臺灣將會是亞洲各國中最好的選擇。