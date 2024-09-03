民眾黨立院黨團總召黃國昌今表示，監察院是廢物院，已是全民共識，黨團將推動修憲案廢考、監，白委張啓楷也稱，黨團主張除基本人事費及財產申報費，其他預算全砍。對此，監察院回應，關於修憲廢除，監察院皆尊重立法院決定及民意共識，但若刪除必要業務費用，勢必將阻礙政治獻金查核工作。

監察院指出，本院明年度預算案已隨同行政院明年度中央政府總預算案於8月30日送至立法院審議，待該院開議及院會將總預算案交付各委員會審查後，本院將再針對上開年度預算案向司法及法制委員會說明。

不過，監察院提到，目前就各政黨及候選人政治獻金申報案件進行查核調，若刪除必要業務費用勢將阻礙查核工作之進行，進而影響廉政業務及政府透明。

有關修憲廢除監察院之主張，監察院重申「一切尊重修憲程序及結果」，依據憲法增修條文第12條規定，憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之法定程序。