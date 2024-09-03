共軍運-20海外航展首秀，亮相埃及航展。圖為運-20滑行準備起飛。（大陸人民空軍）

共軍運-20海外航展首秀，亮相埃及航展。圖為運-20滑行準備起飛。（大陸人民空軍）

共軍運-20海外航展首秀，亮相埃及航展。圖為運-20飛過航展機場上空。（大陸人民空軍）

大陸官方微信公眾號「人民空軍」消息，當地時間9月3日，首屆埃及航展在埃及濱海城市阿拉曼開幕。共軍空軍1架運-20和八一飛行表演隊應邀參加此次航展，並帶來精彩飛行表演。

3日上午11時許，運-20滑出停機坪，迎來海外航展飛行「首秀」。9分鐘的表演時間裡，運-20完成了包括起飛大仰角躍升和俯衝、大坡度轉彎機動、低空小速度通場和小航線快速著陸在內的6個飛行動作。大坡度轉彎機動過程中，運-20如鯤鵬振翅掠過長空。

「為在航展飛行表演規定時間和空域內提供最佳觀瞻效果，我們結合觀禮台位置、阿拉曼機場飛行環境和安全風險防控等情況，圍繞大仰角、大坡度、小速度、小航線等設計了一套飛行表演動作，力爭全方位展示運-20飛機出色的機動性能。」運-20飛行員龐榮奇說。

共軍運-20海外航展首秀，亮相埃及航展。圖為運-20盤旋在航展機場上空。（大陸人民空軍）

共軍運-20海外航展首秀，亮相埃及航展。圖為運-20俯衝下降。（大陸人民空軍）

共軍運-20海外航展首秀，亮相埃及航展。圖為運-20飛過航展機場上空。（大陸人民空軍）

前不久，龐榮奇帶領機組與八一飛行表演隊一道完成「飛越金字塔」表演，留下了一組網路熱傳的「同框照」，帶來視覺上的震撼，更成為中埃兩國友誼的美好見證。

軍事專家王明志指出，在2022年空軍航空開放活動中，中國空軍首次公布了運油-20和殲-20、殲-16三機「同框」照片，2023年運油-20又與殲-20、殲-16共同振翅長春，以5機「同框」亮相，全方位呈現體系能力；2024年運油-20與八一飛行表演隊一站直達沙烏地阿拉伯，大年初一歸途中空中編隊與昆侖山「同框」定格經典。

共軍運-20海外航展首秀，亮相埃及航展。圖為殲-10表演機靜態展示。（大陸人民空軍）

共軍運-20海外航展首秀，亮相埃及航展。圖為殲-10表演機靜態展示。（大陸人民空軍）

對於此次運-20「首秀」，王明志表示：「這些都是部隊日常實戰化訓練的縮影，既展示了運-20優越的飛行性能，也體現了中國空軍飛行員過硬的戰術素質。」

在靜態展示區，八一飛行表演隊殲-10表演機整齊列陣，引來許多觀眾駐足觀看。噴塗紅藍白三色的利劍塗裝，在阿拉曼機場的藍天白雲映襯之下格外矚目。航展期間，八一飛行表演隊將和埃及「銀星」、沙烏地「沙烏地之鷹」等多國飛行表演隊共舞藍天，上演「六機向下開花」「五機水準開花」等經典表演動作。