新北市永和區昨(2)日晚間發生一起墜樓事件，警方抵達後黃姓男子已明顯死亡，黃男也被傳出是民眾黨的支持者，曾於8月31日在北檢外和網紅四叉貓發生「搶器材」衝突，遭到四叉貓於1日下午製派出所「提告3罪」，四叉貓獲知消息後表示「我也是受害者」；對此，柯粉網紅護理師張喬瑜在臉書曝光和死者的對後對話，並轉達死者生前強調「真的沒有搶奪，真的沒有」、「寧願被關也不會賠四叉貓一毛錢」。

事件發生後，柯粉網紅護理師張喬瑜在臉書連發貼文透露，她從影片中就認出相處半年的伙伴(死者黃男)，兩人只是普通的支持者，「我看到四叉貓等人取笑他的疾病，張貼他照片不斷的嘲笑謾罵，也看到他被告了」，並表示因有被四叉貓這樣對付的經驗，「這些過程這一般人一定承受不了」。

張喬瑜提到，當看到死者的遭遇時，曾主動關心死者並給予聯繫方式，希望對方不只是一個人面對，而是有她在一旁陪伴，然而，她看到死者傳來「喬喬，我可能要離開了」，嚇得她全身發抖，立刻和死者聯繫，她和死者不斷的溝通、拜託，認為對方比較穩定後才安心，

張喬瑜說，後來傳給死者的訊息已經沒已讀，讓她感到很不安，並立刻打電話去報案，但不久之後，卻在警方的口中得知死訊。

另外，張喬瑜也替死者轉達「事發當下的心境」，當天死者並非要搶奪四叉貓的直播器材，而且僅是要帶四叉貓去近一點的地方，且當時因四叉貓在調整鬆掉的褲頭，「只是拿一下、握了一下您(四叉貓)的攝影(直播)器材」，並且待四叉貓拉好褲子後，就會將直播器材交還，死者也強調「真的沒有搶奪，真的沒有」。

張喬瑜也說，當死者與四叉貓的「衝突事件」發生後，死者氣的將手機摔在地上，並將手機破碎的螢幕自行拿去維修，死者也因此氣不過「祂說四叉貓告他，祂寧願被關也不會賠他一毛錢」。

張喬瑜最後也指出「四叉貓總喜歡去敵營場子挑釁，但是在網路世界，千錯萬錯四叉貓永遠沒錯」。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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