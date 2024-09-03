有「最紅英文老師」之稱的藝人Sandra（徐有潔），先前大方分享自己的婚紗照之後，獲得不少親友祝福。不料，將在7日即將舉行婚宴的她，突然有感而發一陣鼻酸，也在社群寫下自己的心情。

Sandra在社群分享自己對婚宴的心情，她表示：「我的婚禮，一定會哭爆+喝爆。想到這麼多人這陣子幫忙我大大小小的事，就一陣鼻酸，有你們真的很好餒。」對於想在賓客面前以最佳姿態現身的她，也坦白現在「要變得超級瘦來不及」，只能用一顆感恩的心面對大家了。

「最紅英文老師」Sandra（徐有潔）和老公許傑克相識25年。（圖／攝自IG sandralalala0302）

「最紅英文老師」Sandra（徐有潔）和老公許傑克的婚紗照搞怪又甜蜜。（圖／攝自IG sandralalala0302）

擁有英國巴斯大學口筆譯碩士學位的Sandra，曾任交通部口譯官，後來跨足電視，與胡瓜搭檔主持節目《拜託ATM》，表現相當出色。對於老公許傑克，夫妻倆已在2年前的愚人節低調登記，今年6月才公開結婚消息。她曾透露和另一半相識25年，對方只是餐廳老闆，那股平實感沒什麼變，「我們在一起之後，就是彼此最好的朋友，13年後，這對好朋友出身的couple正式變成家人」。

「最紅英文老師」Sandra（徐有潔）和老公許傑克的婚紗照搞怪又甜蜜。（圖／攝自IG sandralalala0302）

上個月27日她在社群公開自己的婚紗照，簡單記錄自己的心情：「不喧嘩的相愛，以一種『日日是好日』的心情。」並謝謝攝影師幫她記錄這份簡單、平凡、自在。沒想到隨著宴客時間越來越接近，讓向來情緒豐富的她，也因為待嫁女兒的情緒在開心卻有多了點不捨。