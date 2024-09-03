新北市三芝區智成忠義宮，近期首創「老人共茶」創意，將被丟棄的紅豆餅烤盤打造成泡茶聊天必備的茶盤，並融入八卦易經元素，讓社區長者們能夠圍著八卦茶盤聊天，透過日常的泡茶聚會彼此交流、分享生活，感受其中的趣味，這不僅是飲食的分享，更是心靈的連結。

由於台灣社會面臨高齡化，除老人共茶外，也積極推行共茶、共餐、共唱、共學、共老等「五共」服務，結合廟方志工，促進在地長者健康老化與在地老化，希望透過提供營養均衡的餐點與社交平台，致力於提升長者的生活品質。

智成忠義宮董事長江慶能表示，希望透過貼心的「五共」服務，讓每一位長者都能感受到來自社區的關懷與支持，也期待能夠增強社區的凝聚力，營造更溫馨和諧的社區。

三芝區長賴小萍強調，透過八卦茶盤行銷之話術「泡茶聊八卦」，把行之多年的老人共餐轉形為「老人共茶」，把大型餐聚轉化為多組共茶形態，提升凝聚心靈，達療癒效果。未來，老人共餐及共茶等活動會持續推動，並逐步擴大規模，讓更多長者可以相聚一堂，透過聊天讓彼此相互交流獲得心靈成長，同時，也鼓勵社區內的青年及志工團體共襄盛舉，為長者們帶來更多的溫暖與關懷。