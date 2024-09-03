金曲歌后「Hebe」田馥甄自去（2023）年結束在小巨蛋的演唱會後，就開啟休假模式，不僅到日本北海道度假，還把握時間充實自我。雖然前陣子有短暫現身舞台演出，社群卻已近5個月未更新，沒想到3日無預警曬出近照，僅1小時就掀起破萬粉絲嗨翻。

田馥甄3日在社群曬出一張桌面雜物的照片，只見照片中有一張紙、一頂草帽和一個保溫瓶，非常符合她女神的形象，其中眼尖的網友仔細一看，發現白紙上竟寫了一段文字，暗示正與公司同仁在開第6張新專輯的聽歌會議，且還以英文寫下：「在路上。」透露將會有好消息曝光。

照片一出，僅1小時就吸引1.7萬名粉絲朝聖，紛紛留言回應，「我甄回歸」、「真的好感動，等你好久」、「我都以為妳忘記自己IG的帳號密碼了」、「甄的下山做專輯了嗎」、「終於三魂七魄歸位了，甄神阿甄回來了」、「單飛出道14周年這天公布這個消息！！！大驚喜」。

事實上，田馥甄去年結束小巨蛋演唱會後，就曾透露未來會減少開演唱會，原本她今年5月也有望趁疫情解封後到大陸開唱，怎料卻因2022年裴洛西訪台期間，她曬出吃義大利麵的照片，遭大陸網友抵制，最後被取消演出，引發熱議。

而田馥甄自2010年9月3日正式以個人身分發行首張專輯《To Hebe》，4年前推出第5張專輯《無人知曉》，並榮獲第32屆金曲歌后殊榮，今年是她在單飛後的14週年，不僅久違更新社群，還為廣大粉絲帶來好消息，也讓她也感性說道：「謝謝一路上無論晴天雨天陪著我走到這裡的你，一起繼續同行。」