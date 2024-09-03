冰箱的冷凍庫是不少民眾長時間保存食物的首選。但近日就有名媳婦抱怨，婆婆覺得放冷凍庫的東西都不會壞，放了半年的食物還跟她說可以吃，讓她非常不滿。但許多網友都認同婆婆的想法，並稱「誰家冰箱裡沒有去年的粽子」、「我每年的端午節都是吃去年的粽子加今年的粽子」、「內行的都知道，這就是阿嬤的味道」。

原Po在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文指出，「放冷凍庫的東西都不會壞？ 婆婆怎麼會有這種想法，放了半年跟我說還可以吃…」她忍不住怒批，食物不是放在冷凍庫就很新鮮好嗎！

對此，網友紛紛留言回復，「大家的家裡都會這樣」、「一般冷凍超過一年有可能是肉粽」、「才半年！我婆婆放3年還是很新鮮」、「半年算什麼，我婆婆冰6年的香魚還叫我們吃，你6個月算不上什麼啦」、「誰家冰箱裡沒有去年的粽子」、「我每年的端午節都是吃去年的粽子加今年的粽子」、「內行的都知道，這就是阿嬤的味道」、「我婆婆最近挖出10幾年前的中藥，然後這幾天吃掉」。

不過也有網友挺媳婦，稱「治療這種人，冰箱買越小越好」、「把婆婆放進去吧！就不會變老了」、「長輩迷思」、「他們覺得冷凍後時間就停止了」、「還有吃不完的一直冰一直煮，一直加新菜跟舊的一直煮，無限循環，根本是當老麵在用」。

至於食物長時間放冷凍庫到底能不能吃，《台北冷凍食品工業同業公會》官網指出，冷凍食品若在良好的方式下進行保存，確實能夠放很長的時間，好幾個月、一年甚至更久的時間都可以食用，「不會讓人生病，但味道與口感可能不如預期，不用擔心食物腐敗，但仍然建議盡快享用才是最佳選擇。」此外，冷凍庫的食品要保持新鮮，也盡量不要反覆冷凍跟解凍。