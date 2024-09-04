無人疏浚安排上了！大陸首艘雙動力挖泥船新海鱘完成海試。（大陸央視）

大陸央視新聞報導，近日，大陸首艘採用LNG雙燃料動力系統大型耙吸挖泥船「新海鱘」輪順利完成全部海試任務，各項試驗結果符合設計標準。此舉象徵「新海鱘」輪的各項性能，已具備營運條件，進入交付倒數計時階段。

據悉，「新海鱘」輪預計9月中旬正式投入運營，主要用於沿海港口、深水航道的疏浚吹填及海岸維護等工程，對助推大陸綠色航運發展具有重大意義。

「新海鱘」輪由中交疏浚投資建造，總長155.7米，型寬30米，型深13.5米，設計泥艙最大艙容1萬6808立方米，該船配置1550立方LNG雙耳罐，可滿足施工作業條件下連續14天用氣量。

本次為期兩天的試航中，「新海鱘」輪完成燃氣模式下挖泥試驗等功能試驗，雙燃料船舶動力裝置具有與柴油機基本同等的動力性指標。在LNG模式下能夠減少90％的氮氧化物及20％的二氧化碳排放，消除硫氧化物及顆粒物的排放，滿足國際海事組織排放要求，船舶性能、環保指標、技術水平均達到國際領先水準。

「新海鱘」輪可實現「一鍵疏浚」和能效智慧優化，典型工況下可進行「無人疏浚」，由AI代替人工作業，有效提升疏浚安全和效能。

據指出，「新海鱘」輪投產後，將開啟大陸LNG清潔能源在挖泥船上的應用，填補大陸LNG動力在疏浚行業上運用的空白，也將為大陸按期實現「3060」雙碳目標作出積極貢獻，引領和促進大陸疏浚行業綠色轉型發展。