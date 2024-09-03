中國大陸製VT-4主力坦克近日在阿爾及利亞成功完成測評，包括長距離射擊演習，達到100%命中率，還進行了500公里的連續行駛測試以及在各種條件下的射擊測試，阿爾及利亞軍隊對其表現給予了高度評價，拿下俄國一大市場。

阿爾及利亞軍隊目前是全球僅次於印度、可能也包括俄羅斯在內的T-90主力坦克的第2或第3大操作國。然而，由於自2022年2月以來（烏俄戰爭爆發以來），俄國無法向阿爾及利亞交付更多的T-90坦克，因此阿爾及利亞可能需要尋找其他供應來源，又由於北韓受到聯合國武器禁運制約，這時得中國成為唯一能夠提供符合阿爾及利亞需求的主力坦克的供應國。

VT-4坦克借鑒了VT-5輕型坦克的多項技術與設計特點，專為出口設計。目前已經賣給了泰國、巴基斯坦和奈及利亞等國家，如今阿爾及利亞考慮採購VT-4坦克，作為現代化其坦克部隊並減少對俄羅斯裝甲車輛依賴的可行選擇，這也使得中國在阿爾及利亞這個非洲最具潛力的市場中佔據有利位置。

Yeah Algeria is testing the new Chinese-made VT-4 MBT & it has performed well I’d expect them to go for it to counter Morocco’s M1A2 MBT. Algeria finally seems to be moving away from Russia & diversifying it’s military capabilities I’d expect them to get more EU/Chinese kit 🇩🇿 https://t.co/t4DE5vitBR pic.twitter.com/0WQsinNk7M — VIKTOR 📡 (@ViktorNaumenk99) September 3, 2024

VT-4坦克搭載1300匹馬力的柴油引擎，坦克裝備了125毫米口徑主砲，並配有自動裝填系統因此僅需3人操作，並採用複合裝甲和FY-4爆炸反應裝甲，據稱可提供相當於700毫米的防護能力。阿爾及利亞目前還在評估VT-4A1的更先進版本，該版本配備了類似於以色列「戰利品」（Trophy）的主動防禦系統（APS）。

近年來，阿爾及利亞武裝部隊顯著增加對中國軍事裝備的依賴，並於今年8月宣佈購買鷹擊反艦巡弋飛彈（YJ-12B），這是繼2018年購買中國CX-1超音速反艦飛彈之後的又一筆重大軍購。

阿爾及利亞也於5月22日確認申請成為中國主導的上海合作組織（SCO）的對話夥伴，並於9月1日加入了中國領導的金磚國家新開發銀行。隨著中國在經濟、戰略和防務合作方面的影響力逐步增強，阿爾及利亞預計將繼續擴大與中國的防務合作與武器採購。