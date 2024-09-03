新北市永和區發生一起悲劇。33歲的黃姓男子因聲援民眾黨主席柯文哲，與網路名人「四叉貓」發生衝突，疑似因不堪網路霸凌，於9月2日晚間墜樓身亡。黃母在認屍時痛不欲生，證實「兒子是小草」，檢方於3日完成相驗並開立死亡證明，黃母已領回遺體處理後事。

據悉，黃男是民眾黨員，參與了831聲援柯文哲的活動，當天黃男與四叉貓發生衝突，並搶奪了其拍攝設備。9月1日下午，黃男在發言時突發癲癇發作倒地，該畫面被四叉貓支持者在網路上嘲諷。同日下午，四叉貓到派出所提告，要求賠償費用，以便更換iPhone16。

黃男疑似因網路霸凌而選擇輕生，於2日晚間從高樓墜下，撞擊變電箱，頭部重創，警消到場時已無生命跡象。警方初步排除外力介入，黃母對於死亡原因無異議，並已將遺體領回處理後事。

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