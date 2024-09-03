聖暉＊今（3）日在三大法人聯袂買超1,351張加持下、放量大漲，股價強鎖漲停299.50元、大漲了27元，創下歷史新高價！聖暉＊今年以來股價漲幅已逾五成。

聖暉＊今年第二季稅後純益歸屬母公司業主8.2億元，季增91％、年增51％，EPS高達6.58元，季增91％、年增49％，創單季獲利新高；上半年稅後純益歸屬母公司業主12.44億元，年增26.12％，創下同期新高，EPS達10.03元，年增22.77％，也是股票面額改為5元以來最佳紀錄；累計前七月合併營收達153.42億元，年增10.45％，創下歷年同期新高。

展望第三季，聖暉＊上半年在手訂單案量維持歷年新高水位、超過330億元，台灣地區新接專案於下半年陸續動工，將進一步推升台灣地區營運表現；另一方面，聖暉＊憑藉多區域、多產業、多工種業務策略，整合集團垂直水平資源，隨著半導體、電子零組件、資料中心、一般傳產等多產業推進多區域擴廠建置，有信心在整體市場趨勢下，創造未來中長期營運顯著的成長動能。

券商在最新個股報告中指出，聖暉＊與同業相較，進入東南亞市場已超過十年，已有相對完整的供應鏈，而且沒有和外企合資成立公司，不是用競價搶單。聖暉＊在泰國有服務PCB廠、車用電子產業的客戶；馬來西亞與新加坡則是半導體產業的客戶；越南與柬埔寨是傳產的重鎮；聖暉＊在印尼、越南、雅加達也有布局，尚未前進印度。

聖暉＊表示，東南亞地區的業務是未來主要成長動能之一，現在主要是承接半導體產業的訂單。