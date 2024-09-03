聯邦銀行連續10年獨家贊助喜憨兒基金會的「藝術培育計畫－喜憨兒劇樂團公演」，藉此幫助喜憨兒激發潛能，今年喜憨兒劇樂團將推出全新原創戲碼《我的海底隊友》，這是成軍以來的第20齣公演作品，預計2024年10月5日、10月30日分別在高雄文化中心與臺北親子劇場上演。

劇樂團公演計畫藉由「藝術培育」方式，由專業的劇團及樂團老師帶領喜憨兒們訓練肢體及語言表達，不僅能開發藝術潛能，聯邦銀行與聯邦文教基金會自2014年起長達10年不間斷捐助「喜憨兒劇樂團公演計畫」，多年來已幫助超過400名喜憨兒，不僅成功開發肢體及語言表達潛能，更增加自信、促進人際互動並培養自立。

聯邦文教基金會執行長陳奇宏表示，今年聯邦銀行再次獨家贊助公演計畫，並認購逾千張門票及1,910份喜憨兒庇護工場所生產的點心餐盒，將力邀臺北、高雄等地的銀行貴賓和弱勢團體進場欣賞演出，感受喜憨兒們展現的活力與熱情；同時，聯邦銀行也攜手聯邦文教基金會網路愛心捐款平臺「我們益起幸福吧」發起募款活動，期盼社會大眾一起響應捐助，為喜憨兒獻上更多關愛與溫暖。