「2024卓越銀行評比」得獎名單於今（3）日揭曉，兆豐銀行再度榮獲「最佳公平待客獎」及首屆「最佳高齡友善獎」二項殊榮。

兆豐銀行表示，其秉持專業金融與誠信服務的立場，除提供客戶良好的金融服務體驗外，亦遵循公平待客原則，內部訂立「公平待客十大原則政策」等相關規範建立標準，並將該等規範納入例行性教育訓練中，持續培訓全體同仁了解以客戶立場著想的重要性，以確保客戶權益為宗旨，並邀請董事會成員不定期指導提供意見與想法，從上而下建立全行公平待客文化與形成制度。

為有效回應高齡社會議題，面對人口高齡化呈快速成長趨勢，兆豐銀行首創嘉惠高齡、失智及身障族群，以身體感官-觸覺及視覺量身打造設置金融業首創的「樂智友善服務專區」，從空間顏色選用、各類材質觸摸挑選至地面防滑地毯，期能透過創新發想，引領同業與關懷高齡、失智友善議題的機構團體共同攜手打造有愛無礙的金融友善環境，持續為臺灣社會盡一份心力，樹立典範並形成風氣。

未來兆豐銀行將持續落實公平待客的核心價值，響應政府防詐政策，截至目前為止，全台已舉辦防詐宣導活動超過120場次，共超過4,000人次參與，全面提升民眾識詐能力，共同守護大家辛苦積累的珍貴財產。