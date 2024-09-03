《2024卓越銀行評比》成果揭曉，合庫榮獲「最佳ESG獎」及「最佳多元信託獎」雙獎項殊榮。合庫致力落實永續，積極降低自身營運碳排，提供融資解決方案協助客戶低碳營運轉型；同時，合庫銀致力提升信託服務品質，不斷精進商品設計發展符合社會需求的商品，以實踐普惠金融精神。

在自身營運減碳(範疇一、二)方面，合庫開創公股同業首例，設置環境管理專責單位，除持續導入各項ISO國際標準外，也逐步提升再生能源使用比例、強化能源使用效率，落實綠色營運轉型；同時積極加強環境教育、建構低碳轉型綠色文化。

依證交所2023年上市金融保險業ESG統計，合庫自身營運減碳幅度達13.73％，為公股金融機構排名第一，亦為上市金融保險類股減排量最多的公司。

在範疇三投融資減碳方面，合庫自2019年起發行ESG債券，已累計發行80億元，領先各公股同業，且為首家完成ESG三大面向發行目標的公股行庫，募得資金全數運用於綠色投資及社會效益投資計畫放款，截至2023年底已投資737.81億元。

此外，合庫也持續將核心授信業務結合ESG，提供建置、購置機器設備、資本性支出及營運週轉金等融資服務，同時與美商鄧白氏公司合作，於2023年成功議合5,000家中小企業，另外「永續連結貸款專案」截至2023年底放款餘額為217.8億元。

社會參與方面，合庫以打造「樂活安養第一品牌」為目標，積極推動全方位信託，因應高齡社會需求，協助國人保障財產安全以及實現財富傳承目標，更與醫療、養護、長照等領域業者攜手推出多元化的安養信託服務。

合庫銀行定期舉辦內部教育訓練，並注重金融友善服務教育訓練，亦全力培育「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」，取得證照行員已逾800人。為普及信託觀念，合庫銀辦理數十場的宣導講座，觸及多元受眾，提升信託曝光度。

合庫善用金融核心職能解決社會與環境問題，未來將依循永續策略藍圖，以「企業永續、環境永續、社會永續」為願景，透過「RISE」-Resilience建構韌性經營、Inclusion領航永續金融、Synergy創造多元共融、Enrichment豐富環境共好的策略主軸，積極規劃多元金融商品及服務。