許多公司為了給予外界一致的形象，可能會要求員工穿上制服。一位28歲女子近日順利錄取某間傳產公司，報到後卻發現，雖然公司沒有相關規定，但部門同事每天都穿制服，讓她忍不住想離職，貼文曝光後引發熱議，許多網友坦言制服真的會影響上班意願，不過也有人認為，穿制服可以免去每天思考怎麼穿搭的困擾。

原PO在Dcard發文表示，公司制服是印有公司LOGO的排汗材質POLO衫，原本面試人資、主管都沒說要穿制服，直到她報到當天才發現，很多同事上班都會穿著制服，當天人資也說明，穿制服的頻率可能因為部門不同而增多或減少，不過原PO部門的同事們卻是每天都穿制服，讓想要穿著漂亮衣服上班的原PO相當苦惱。

原PO提到，雖然這份工作有下班準時、離家近、同事友善、工作內容簡單、下班後完全不用LINE等優點，但也有要穿制服、電腦舊辦公室網路差、算庫存、環境差等缺點，讓原PO忍不住好奇，「有人會因為公司要穿制服而離職嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「穿制服很讚欸，不用想上班要穿什麼，妳就休假再漂漂亮亮就好了呀」、「穿制服上班不是很讚嗎？不用想每天穿什麼，也不會被討論，下班放假再好好打扮自己，這樣才有區分的感覺」、「喜歡有制服的公司，治裝費真的省了不少」。

但也有人認為不穿制服才舒服，「我有一個朋友快40了，曾經因為需要穿制服和襯衫拒絕好幾家邀約，我覺得超奇妙，沒想到這麼多人介意，我每天都穿制服我覺得很棒，不用想要穿什麼」、「不能接受穿制服，除非薪水很好」、「如果制服很醜跟不舒適會不想穿…不太會找要穿制服的公司上班」。