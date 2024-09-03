資深藝人孫鵬、狄鶯24歲獨生子孫安佐（孫健豪）近日參加真人秀《拳願之星》擔任評審。卻和另一名評審「台中燒打雞」韓森起衝突，還惹毛孫鵬和狄鶯，兩人原定拳賽也因此破局。近日孫安佐新對手身分曝光，將和AV男優「阿龍」對決，孫安佐也開直播透露自己的訓練方式，其中之一竟是喝尿訓練。

孫安佐拳賽對手將換成阿龍，近日兩人各自在社群媒體上互相叫囂。孫安佐拍片回應對方，自信宣布：「誰來我都扁，好不好？」他也透露有兩個粉絲本來和他約對打，卻臨陣脫逃並封鎖他，讓他相當無奈。被問到阿龍會不會也封鎖他時，孫安佐說：「I don’t know希望他不要太害怕我！」

經紀人問他有關心韓森嗎？感覺他怪怪的，孫安佐則笑說：「我也很想跟他打，但是他現在跟『拳願』的合約都還沒處理好，我也沒辦法啊」他表示：「兄弟，你要打，你也要幫我們弄個舞台吧？舞台直接跟你槓起來，要怎麼打？」

孫安佐透露也很想跟韓森對打，但他自己合約沒處理好。（圖／翻攝自孫安佐 IG）

此外，孫安佐近期也開直播回應網友，開豪口表示自己可以一打十，被問覺得可以打贏阿龍嗎？他嗆聲：「覺得我會輸的話，我還會說我是最強24歲嗎？」他提到應該要好好訓練了，並他透露自己獨特訓練方式，他表示：「吃過一些滿難吃的東西，我還有喝過我自己的尿過，在訓練的時候，可以吃就好了」。