烏克蘭中部波塔瓦州一所軍事學院3日遭遇彈道飛彈攻擊。

俄烏戰爭2024年2月爆發至今天周二（3日）已923天。烏克蘭總統澤倫斯基說，俄軍周二以2枚彈道飛彈烏克蘭中部波塔瓦州城市波塔瓦（Poltava）一所軍事學院，至少41死逾180傷，烏克蘭第一夫人則稱已47人死亡、206人受傷。這是俄烏交戰今年度死傷最慘重的一場攻擊事件。俄方尚未回應此事。

路透社周二報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過影片說明，俄軍發射2枚彈道飛彈襲擊波塔瓦市的軍事通訊學院（Military Institute of Communications）一棟建物，他已下令全面調查，「俄國人渣絕對要為這起攻擊負責。」《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）稱，還有1所醫院遇襲。

烏克蘭外交部聲稱，彈道飛彈發射後，幾分鐘內就打中好幾百公里以外的目標，空襲警報作響之後，人們幾乎沒有時間尋找掩蔽自保。烏克蘭國防部透過Telegram頻道表示，學院有一棟建物部分毀損，許多人受困於殘磚斷瓦之下，「在救援隊與醫護人員合作之下，獲救者已有25人，其中11人自廢墟之中獲救，救援行動目前持續進行」。

Summary of Western impotence (03.09.2024 at 17.30 RO/UA Time):



- Today, a Russian ballistic missile attack on a military educational facility and hospital killed at least 41 people and injured 180 in Poltava. The US and European response has yet to come, but is likely to… pic.twitter.com/m9d3AvCjjE — Radu Hossu 🇹🇩🇺🇦 (@RaduHossu) September 3, 2024

烏克蘭社群媒體流傳照片顯示，轟炸現場地面有多具覆蓋粉塵碎片的遺體，一棟大型建物嚴重受損。路透社表示，這些影像尚未獲得立即核實為真。受害者身分尚未披露，有烏克蘭軍事部落客指出，死傷者之中有一些可能是學院學生或受訓人員。

烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）在社群平台X發文：「這對於烏克蘭全國而言是一場震驚的悲劇。敵人襲擊了一所教育機構與一所醫院。」澤倫斯基再度呼籲西方國家協助烏克蘭加強空防，並敦促盟國向烏克蘭提供長程武器打擊俄國領土，幫助烏克蘭達到自保目的，烏克蘭「此刻就需要遠程打擊火力」，「不幸的是，每拖延1天都代表損失人命」。

波塔瓦市位於基輔東南方約300公里處，距離最近的俄烏邊境約120公里。波塔瓦州州長普羅寧（Filip Pronin）表示，有許多居民已加入捐血行列。市政府已宣布哀悼3天。

俄烏戰爭打了超過2年半，過去1個月交戰益發激烈。烏軍首度跨境攻擊俄羅斯領土，俄軍在烏東發動激戰，俄方加強利用飛彈、無人機攻擊烏克蘭，上周烏克蘭遭受開戰以來最猛烈的轟炸，周一（2日）首都基輔也遭遇彈道飛彈與巡弋飛彈鎖定攻擊，引發猛烈爆炸。烏克蘭周末也發動158架無人機攻擊，摧毀莫斯科附近的煉油廠、發電廠等能源設施。