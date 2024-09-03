北檢提抗告…被問「擔心再開羈押庭嗎」 柯P第一反應曝光

民眾黨主席柯文哲遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，台北地院2日凌晨認為柯犯罪嫌疑不重大，裁定無保請回，北檢今（3）日下午5時向北院遞狀，向台灣高等法院提起抗告，請求高院撤銷柯原裁定。高院表示，合議庭尚在審酌卷證中，今晚不會作出裁定。而柯文哲晚間程車返家時，被媒體問到「是否擔心又要開羈押庭」，柯文哲則表示「再講吧」。

北院傍晚將北檢及彭振聲抗告狀、聲押卷證，一併送高院。高院晚間組成合議庭，審判長許泰誠審判長、受命法官鍾雅蘭、陪席法官魏俊明，但合議庭尚在審酌卷證中，今晚不會作出裁定。而柯文哲晚上乘車返家時，許多媒體記者就在現場詢問「主席剛剛去看爸爸嗎？」，柯文哲回「嗯」一聲後又被問到「今天下午跟律師在辦公室大概有談了些什麼？」，柯文哲剛好打開大門表示「這個明天再來談吧」。

因高院指出，合議庭尚在審酌卷證中，今晚不會作出裁定，接著現場媒體又著急提問，「會不會擔心又要去開羈押庭」，柯文哲在關上社區大門後沉默大約3秒，轉身給出回覆「再講吧」，隨後便進入社區。

★未經判決確定，應推定為無罪。