為推廣生命教育，並呼籲國人重視保險保障的重要性，新光人壽今天（3日）舉行公益記者會，新壽董事長魏寶生親自出席，並邀請達人高中校長李美鶴與愛無限社會企業有限公司創辦人張雅如小姐共同出席推廣。

會中由達人高中校長李美鶴代表《相信可能》繪本創作團隊捐贈畫作版權予張雅如，新光人壽贊助出版繪本，期能透過繪本中主角張雅如的生命故事傳遞生命動力，共同推廣生命教育，同時呼籲國人重視人身風險管理 ，為自己和家庭達到預防、減輕及彌補人身損失的目的。

《相信可能》繪本源起於魏寶生的起心動念，李美鶴、老師與學生的創作投入，及新光人壽的協力印製與發行。內容主要闡述高度脊髓損傷者張雅如17歲那年因發生車禍，造成頸部以下終身癱瘓，從此必須依靠輪輢代步，但她並沒有放棄生命及生活，將災難視為考驗，並對所有事物抱持著「相信可能」的信念，開始投入生命教育的工作，透過一場一場的演講，將走過生命的黑暗歷程，轉換成溫暖的光，鼓勵他人重拾生命的希望。

同時，新光人壽也攜手張雅如於9月起在全台進行《相信可能 人生發光》生命教育巡迴講座，傳遞愛的正能量，學習正向思考、勇敢面對，活出精采人生。

記者會中，張雅如也以17歲那年的意外車禍分享，風險隨時存在，且風險的影響不只是個人，更有可能是一個家庭。她也以自己過來人的身份呼籲國人，除了重視生命價值外，更要重視風險規劃，為自己在面對人生變故時，能有一份安心與保障，讓愛與希望在任何情況下，得以延續。

新光人壽也提醒，在高齡化、少子化和高通膨時代，不分年齡層，都要預先做好醫療、長照與退休等風險保障規劃，藉由保險保障讓未來生活品質更為穩定，讓整體人生規劃更完善。