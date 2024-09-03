民眾黨主席柯文哲歷經3天3夜審訊後，2日凌晨被法院裁定無保請回；而與此同時，台北市前副市長彭振聲則遭到羈押禁見，兩人在京華城案的際遇大不同。彭振聲3日由律師提起抗告，主張自身不懂都市計畫與容積率相關法令，專業在土木工程。國民黨台北市議員游淑慧直呼這是黑色幽默嗎？網友質疑「要選票的時候都說我是最好的選擇，當選後就變成了我不知道」、「台北被不知道團隊耽誤了發展八年」，傻眼熱議不斷。

柯文哲暫時解套的熱議尚未平息，彭振聲這邊已採取行動，他3日傍晚由律師提起抗告，將比照柯文哲的方式，強調自身不懂都市計畫與容積率的相關法令，專業是在土木工程上，絕無主導議事、強行通過違法決議。

「這是黑色幽默嗎？我笑著笑著就哭了！」游淑慧3日發文直呼，昨天自己就說過：『我不懂、我不知道』，會成為法庭抗辯的教科書案例。莫非成真？原來柯市府團隊，都是我不知道，我不專業！

網友表示「這是檢調和法官寫的一場連續劇，上一集叫柯P是傻P，智商不足以犯罪？這一集叫前台北市高層一起儍，市民買單」、「完全不懂、完全不知、完全不管」、「可怕是那人不聲援彭，只聲援邵，太怪了吧」、「應曉薇的專業是戲劇...應該不能羈押；沈老闆的專業是賺錢...同理不能羈押？那就全放了吧...」、「要選票的時候都說我是最好的選擇，當選後就變成了我不知道？」、「台北被不知道團隊耽誤了發展八年」。

★未經判決確定，應推定為無罪。