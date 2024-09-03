為協助我企業拓展非洲唯一邦交國史瓦帝尼及其鄰近南部非洲市場商機，外貿協會率17家企業參與「史瓦帝尼國際商展」（EITF），臺灣館更由史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）與我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇共同揭幕，

其中，資拓宏宇與史國長期合作，明年將於史國首都姆巴巴內裝設5G監控設備，提供有效的交通管理方案，碧睿生醫展示的海葡萄保養品也備受稱讚，其將天然綠色食材融入保養品中，具高度創新性；另外，臺商CH Building 提供客製化紗窗門產品。

為呼應今年展覽數位轉型主題，臺灣館首次設置智慧生活台灣精品體驗專區，其中今年5月新上市的華碩智慧健康錶、督洋生技的眼部按摩器及創見的穿戴式攝影機詢問度最高。除了展現臺灣科技實力，也盡全球永續責任，如台灣節能膜產品可降溫省電，降低企業運作成本，受到國王矚目；而臺灣館則首次以風琴紙展架展示優質的臺灣產品，兼具美觀及環保概念。

貿協指出，今年8成以上企業為首次參展，顯示我業者關注史國新商機。其中，順越實業展示多項農用灌溉器具，符合當地需求，展前甫獲當地代理，並於展覽期間獲多家買主詢問；碧睿生醫於現場販售各式海葡萄保養品獲女性買主青睞，並獲當地臺商洽談合作引進。

本展由史瓦帝尼投資促進局（EIPA）主辦，為史國最大的綜合性商業展覽，展示商品和服務包括電信服務、農產品、能源、電子產品、旅遊、財務服務、建築材料、醫療設備、運動及文化等，甚受非洲南部矚目，吸引250家業者參展，10天展期預計逾50萬名參觀者，創造1.5億史鍰(約820萬美元)貿易機會。