好萊塢雙男神喬治克隆尼（George Clooney）與「小布」布萊德彼特（ Brad Pitt）暌違16年再度攜手，搭擋主演全新動作喜劇電影《惡狼特工》 （Wolfs），並同時擔任電影監製。日前2人為該片威尼斯影展全球首映合體，搭乘快艇現身，劇組近日也釋出全新劇照，讓全球影迷搶先一睹2位男神身著帥氣皮衣，攜手出任務的英姿。該片未演先轟動， Apple Original Films宣布與主要創作團隊達成共識，確認將開發續集。

《惡狼特工》 由《蜘蛛人：無家日》鬼才導演瓊華茲（Jon Watts）擔任編劇、導演及製片。談到這次由2位巨星喬治克隆尼與布萊德彼特組成的銀幕搭擋，他表示：「就如同經典影星保羅紐曼（Paul Newman）和勞勃瑞福（Robert Redford）、傑克李蒙（Jack Lemmon）和華特馬舒（Walter Matthau），以及史賓塞屈賽（Spencer Tracy）與凱瑟琳赫本與 （ Katharine Hepburn）一樣，這樣的『寶藏組合』正是電影的精髓所在。」 他補充道：「這是好萊塢經典組合之一。他們彼此互補又競爭，他們之間的節奏具有極強的吸引力。」2人將在電影中擦出什麼精彩火花，令人期待不已。

喬治克隆尼（右）和布萊德彼特暌違16年再度攜手，令影迷相當期待。（Apple TV＋提供）

喬治克隆尼在電影中飾演一名專為客戶處理掩蓋犯罪證據的專家，但另一名專家布萊德彼特卻意外現身，讓2匹「孤獨的狼」被迫合作，他們發現這個夜晚將以意想不到的方式超展開。其他卡司陣容還包括《失蹤人口》艾美萊恩（Amy Ryan）、《紙上城市》奧斯汀艾布拉姆斯（Austin Abrams）及《罪夜之奔》普爾娜雅格娜森（Poorna Jagannathan）等。

《惡狼特工》 將於9月27日在Apple TV＋上線，Apple Original Films負責人Matt Dentler 表示：「在導演瓊華茲傑出的指導下，喬治克隆尼和布萊德彼特產生令人驚豔且著迷的化學反應，《惡狼特工》集結喜劇、動作和劇情和所有精彩元素，融合為一部極具娛樂性的電影，將讓觀眾非常期待接下來的發展，我們很興奮看到影迷們享受這部電影，並將與瓊華茲導演合作續集。」