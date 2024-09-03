總統賴清德日前談到，中國為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地，對此俄羅斯外交部發言人札哈洛娃（Maria Zakharova）週二（3）表示，俄羅斯與中國已正式確認放棄彼此之間的任何領聲索，並強調對於一些「邊緣政治人物的看法，莫斯科並不在意。」並建議賴清德應多關心台灣自身的經濟問題等。

2024年6月12日，俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃於出席俄羅斯拉夫羅夫與古巴外長羅德里格斯的會晤。（路透）

據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）3日報導，札哈洛娃強調，莫斯科與北京之間的互相放棄領土聲索早已在2001年7月16日簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約》中得到確認，並在2004年10月14日通過簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於中俄國界東段的補充協定》以及隨後的文件批准，徹底解決了邊界問題。札哈洛娃指出，這一立場也在俄中兩國各層級的多項聯合文件中得到再次確認，包括最高層級的文件。

針對賴清德關於中國大陸應該從俄羅斯奪取遠東土地的言論，札哈洛娃回應說：「一些被復仇主義迷惑的邊緣政治人物的想法，我們並不在乎，也不會擔心他們的想法。」她進一步指出，「簡而言之，那些被美國推向分裂主義的賴清德可以隨便說什麼，但這對他本人或台灣居民都沒有好處。」

札哈洛娃表示：「俄羅斯一向堅持一個中國原則，並視中國政府為該國唯一合法政府。台灣行政當局領導人無權代表北京發表聲明，台北應該謹慎，不要對其他國家的領土心存幻想。」

她最後建議賴清德應該：「多關注島內經濟問題，並以建設性態度回應中國領導人提出的和平統一建議。」札哈洛娃強調：「我們相信，北京的朋友們與我們的立場一致。」