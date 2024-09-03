總統賴清德日前談到，中國為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地，對此俄羅斯外交部發言人札哈洛娃（Maria Zakharova）週二（3）表示，俄羅斯與中國已正式確認放棄彼此之間的任何領聲索，並強調對於一些「邊緣政治人物的看法，莫斯科並不在意。」並建議賴清德應多關心台灣自身的經濟問題等。
據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）3日報導，札哈洛娃強調，莫斯科與北京之間的互相放棄領土聲索早已在2001年7月16日簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約》中得到確認，並在2004年10月14日通過簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於中俄國界東段的補充協定》以及隨後的文件批准，徹底解決了邊界問題。札哈洛娃指出，這一立場也在俄中兩國各層級的多項聯合文件中得到再次確認，包括最高層級的文件。
針對賴清德關於中國大陸應該從俄羅斯奪取遠東土地的言論，札哈洛娃回應說：「一些被復仇主義迷惑的邊緣政治人物的想法，我們並不在乎，也不會擔心他們的想法。」她進一步指出，「簡而言之，那些被美國推向分裂主義的賴清德可以隨便說什麼，但這對他本人或台灣居民都沒有好處。」
札哈洛娃表示：「俄羅斯一向堅持一個中國原則，並視中國政府為該國唯一合法政府。台灣行政當局領導人無權代表北京發表聲明，台北應該謹慎，不要對其他國家的領土心存幻想。」
她最後建議賴清德應該：「多關注島內經濟問題，並以建設性態度回應中國領導人提出的和平統一建議。」札哈洛娃強調：「我們相信，北京的朋友們與我們的立場一致。」
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