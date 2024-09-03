卓榮泰3日談及限貸令時強調，政府的責任在於不能讓人民不安，也絕對不會破壞金融市場的安全穩定及秩序。（杜宜諳攝）

新青安政策讓房市熱度飆升，總統賴清德針對限貸令直呼「金融機構過當了」，央行近日也找了國銀喝咖啡，遭質疑政府干預央行。閣揆卓榮泰3日在經濟發展委員會致詞時提到，政府責任是不能讓人民心裡不安，責任於社會能夠安定，但「絕對不會迫害金融市場的安全跟穩定、秩序」。國民黨立委賴士葆強調，現在政府要兌現選舉承諾，但在限貸令下，投入新青安的非首購族卻很多人欲哭無淚，新青安之亂暫時不會平息。

賴士葆表示，一句令人哭笑不得的金句就是，賴清德、卓榮泰都異口同聲說：「政府沒有限貸令。」這個異曲同工之妙就像說「台灣不缺電」一樣，明明是事實，但是不能承認，只能否認。總統選戰時為了贏得年輕選票，沒有經過財經評估與金融風險精算，就率爾推出新青安買房政策，「1千萬貸款、利息補貼、40年期限、5年寬限」，條件空前寬鬆優渥，不只吸引到年輕人，甚至過去覺得買不起房的各階層都變成首購族。

賴士葆提到，台灣的房價過高，政府無法實現居住正義，打房政策的效果有限，房價一直在高檔。新青安讓房市熱度像火上加油，引發強勁的買氣，沒有能力購屋的人、還有原本觀望的、還有投資客等，都被召喚投入買房行列。新青安政策很大的問題是信用擴張，將來可能還不起房貸的金融系統風暴隱然成形，新青安之亂有可能會變成台灣版的新次貸風暴。

賴士葆指出，央行總裁楊金龍緊急約見銀行的董總，要求嚴格管控房貸，不得增加房貸餘額，必須逐步下降。於是銀行開始雷厲風行限制貸款，讓正準備貸款、正在談貸款、或是已經核貸的民眾雞飛狗跳，政府踩剎車限貸的亂象、引起很大的民怨。

賴士葆質疑，接著賴清德出面說話：「一定要滿足首購民眾的貸款需求。」這句話從政治正確的角度看，沒毛病。因為當初為了贏得首購民眾的選票，所以文宣口號要兌現，利用好康A吸引選票，引君入甕之後，又祭出限貸令，太違和。但是若從金融專業角度而言，銀行貸款授信最重要的考量就是還款能力，滿足首購民眾就是拋棄銀行專業配合政治需求。

賴士葆直言，現在政府要兌現選舉承諾，在限貸令之下，投入新青安的非首購族，很多人欲哭無淚，「所以新青安之亂，暫時還不會平息！」