銀行行員處理的事務繁多，甚至得扛業績壓力，月薪不一定算優渥，有網友分享30年前的銀行新進行員薪資表，發現底薪最少都有3萬3千元，另有獎金跟紅利，對比現在行員也是領3萬多，讓他感嘆「薪水真的沒漲」，引起眾人熱議。

一名網友在PTT八卦板發文，分享1996年時報周刊整理16家銀行新進行員的薪資表，底薪最低都有3萬3千元，另有2個月以上獎金，部分銀行還會發放配股紅利，「各銀行新進人員薪資幾乎都3萬5起跳耶，那不就跟現在差不多嗎」，當時雞排35元、便當50元，如今都漲到百元，讓他感嘆「真的萬物都漲，就他X的薪水沒有漲欸」。

貼文引起熱議，「物價漲幾倍，薪資漲0.x倍」、「那時候這樣的薪水很高了」、「還在差不多，勞健保跟勞退占多少」、「以前那精美的利率，銀行賺到流湯」、「1996年台北每坪30萬，怎麼沒多買一點」、「萬通是哪一家阿？」、「一堆沒聽過的」。

也有人回憶30年前當銀行行員很風光，「以前銀行業是超級好工作+鐵飯碗」、「+見紅休+行存+偶爾有有錢人的情報」、「以前當行員走路有風」、「3.5萬是底薪，然後一堆加給，還有優惠存款利率，弄一弄就過百萬了」、「那時銀行OP應該有4萬以上了」。