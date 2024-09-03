賈永婕接任台北101第十屆董事長，3日舉行上任記者會，她透露辦公室已經被花海淹沒，不少圈內好友都搶著去她的辦公室玩，她也分享收到女星小S傳來的逗趣訊息。事實上，賈永婕兩個女兒和小S女兒Elly（許曦文）目前同樣都就讀美國南加大，幾個小女生不時都會私下聚會。

小S日前向主持節目請假，陪女兒Elly去美國讀書，聽到好友上任好消息，她也第一時間傳訊息給對方：「賈永婕我去趟美國，你就變董事長了啊！」還問：「你辦公室可以喝香檳嗎？」並開完笑表示，擔心賈永婕以後講話會變得很正經、官腔，賈永婕則向對方保證不會，會繼續維持自己原先的風格。

小S女兒Elly在美國南加大就讀。（圖／翻攝自polarbearelly Threads、微博 芒果撈小萌主）

寶貝女兒要離開自己，獨自到異國讀書，讓小S很擔心，除了提前替女兒打點很多事之外，她也特別請賈永婕大女兒安安和二女兒小羽要多照顧Elly。賈永婕分享自己星期天傳了她和Elly視訊的照片給小S，讓小S有點吃婕醋不滿表示：「這個死小孩，居然跟你視訊，沒跟她媽視訊！」賈永才解釋是因為在和女兒小羽視訊，剛好Elly也在，為了要氣小S才故意拍的。

賈永婕開玩笑表示，自己一直等著想看小S哭的很醜的照片，因為自己以前第一次送女兒去讀書時，也是不捨爆哭。但最後聽到的消息是小S只是正常哭，並沒有哭得很醜。