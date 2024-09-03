市場等待台北時間3日晚間10點公布的8月ISM製造業指數，濃厚觀望氣氛下，美股開盤主要指數全面下殺；美國8月製造業採購經理指數（PMI）終值為47.9，低於市場預期和初值的48，加重市場擔憂美國經濟衰退的隱憂。

凱基期貨表示，技術面觀察，美股周一休市之際，台指期周二延續近期的震盪格局，雖然盤中指數一度走高重新站回5日、10日均線之上， 但指數仍不敵上檔沉重賣壓再度遭壓回，目前台指期來到月線位階附近，月線在前兩交易日 扣抵波段最低點後開始加速上行，接下來可關注指數能否沿月線慣性進一步走高，以突破近期的整理走勢；不過也需留意若月線失守，將形成短線較大套牢賣壓，台指期恐近一步往半年線進行測試。

觀察期交所夜盤的商品報價，微台指跌191點、報21,860點；電子期跌12.95點、報1,165點；小型電子期跌12.55點、報1,165.4點；半導體30期跌78點、報5,898點；台積電期夜盤跌11元，報929元；台灣50 ETF期跌1.95點、報177.95點。

國外指數期貨、商品期貨部分，美國道瓊期跌222點、報41,357點；標普500期跌35點、報5,617.75點；那斯達克100指數期跌158點、報19,407點；費半指數期跌143點、報4,997點；英國富時100指數跌63點、報8,330點；臺幣黃金期跌71點、報9,660點；布蘭特原油期跌62.5點、報2,400點。