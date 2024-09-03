從藝人華麗轉身成為台北101董事長的賈永婕，3日舉行上任首場記者會，現場媒體大陣仗給足面子、熱鬧非凡。下班後的她，悄悄地在限動PO出自己的員工證，並留下4個字記錄董座上任的首日心情。

台北101董事長賈永婕3日在社群限動貼上自己的員工證，只見一整排的彩妝用品上，躺著一張員工證。員工證上的賈永婕，長度及肩的烏溜黑色秀髮，右耳戴著垂墜式的鑽石耳環上，小露香肩的平口黑色禮服，再搭上她甜美的招牌笑容，不只貴氣又顯得十分有活力。

賈永婕PO出自己台北101員工證，開心喊話「新生報到」。（圖／吳松翰攝、賈永婕FB）

賈永婕自稱上任第一天是「新生報到」，首場記者會上她笑稱自己能夠擔任董座的最大原因應該是「熱情，雖然不是很厲害，但會認識很厲害的朋友」；而第一關就是週年慶，她表示到時候會動員強大的貴婦朋友來消費。

賈永婕8月PO出和台北101合照。（圖／攝自 賈永婕FB）

自從她上個月22日和101合影，並且在社群寫下「人生下半場預備備，迎接新挑戰」，便傳出即將接任台北101董座的消息，隨後又在8月29日曬出和101吉祥物的合照，配文「初次見面，101吉祥物」，都獲得粉絲不少支持與關注。

當時不少親友、名人紛紛留言打氣，尤其閨密郁方更是盛讚她「抗壓性高、為人正派，是我見過心理素質最強大的藝人，其實她應該已經不算藝人了，完全可以走出去代表台灣」。也讓她開心貼文回覆：「謝謝郁方姐，姐以後來101小妹幫你鋪紅毯，有姐支持小妹一定要好好加油！」如今身為董座「新生報到」上工第一天熱鬧開鑼，但未來後續發展如何，大家都拭目以待。