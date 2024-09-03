韓劇《于氏王后》揭密韓國歷史唯一嫁二夫的王后，孤軍奮戰守護宮廷的故事，打著19禁動作古裝劇名號，首播四大看點除了有全鐘瑞與高句麗王池昌旭的唯美床戲外，還有衣不蔽體的宮女含著薄荷冰塊，幫君王降溫，以及鄭柔美的女女情慾戲、李洙赫與王妃恩愛後，將她刺死在桌上等過激戲碼，加上緊湊不拖沓的王后追擊戰，可說是話題滿滿。

池昌旭在劇中演出英勇善戰的高句麗君王「高男武」，首集3位幾近全裸侍女幫他「療傷」，被全鐘瑞飾演的妻子「于熙」撞見，卻隱藏他深情一面，原來妻子因無法生子，遭眾臣提議廢位，池昌旭聽了震怒斥責：「不准再提此事，給我退下！」並揭露他在繼位前與妻子鶼鰈情深，雖然兩人是被安排聯姻，卻因為興趣與想法接近、彼此欣賞，在唯美燭光下池昌旭深情凝視，2人褪去上衣，全鐘瑞看見丈夫背後征戰留下的傷疤，心疼親吻。

鄭柔美（左）獻出從影20年來最大突破，大尺度裸露酥胸。（Hami Video提供）

然而鄭柔美飾演全鐘瑞親姊，卻也覬覦著王后位置，被宮中「神女」（吳荷妮飾）蠱惑，在君王酒杯裡下迷藥，她也吃下迷藥與神女「女女床上交疊」，幻想正與君王激烈纏綿，時長接近2分鐘的激情戲碼，可說是鄭柔美從影20年來最大突破，大尺度裸露酥胸，一舉讓《于氏王后》開播後空降Google熱搜排行榜。

李洙赫在劇中殘忍屠殺百姓，雖不是首度演出反派，但如此瘋狂的惡角還是第一次，先前在記者會透露原本導演屬意他演別的角色，最後在他以能駕馭「性感反派」的說服下，拿下心儀的三王子「高發岐」一角，而非導演提案的高發岐手下白虎族首領「雷音」，並以落腮鬍、長髮的頹廢造型，黑化登場。他不但相當殘暴，一言不合就舉刀，為了奪下王后取得王權，更在與正室背後恩愛之際無預警拿刀刺死，嗜血程度令王后卻步。

李洙赫黑化登場，在劇中的殘暴程度讓人咋舌。（Hami Video提供）

飾演大王子「高孛義」的宋再臨，繼《擁抱太陽的月亮》後，暌違12年再接演史劇，劇中他是池昌旭的哥哥，因生性乖戾遭父親廢黜太子位而無緣登基，他帶頭叛亂，慘遭高男武削鼻，他若得知君王駕崩，將再度掀起腥風血雨。而無論是覬覦王位的王子們、想趁亂掌權的五個部落，都將王后「于熙」視為頭號目標，連夜奔逃的她，成為各方追逐獵殺的對象，她能否找到下任繼位王子二婚，成為下半部劇情的關鍵。

《于氏王后》在Hami Video全台獨家播出，8月30日先公開第一部的1至4集，9月12日再公開第二部的5至8集。