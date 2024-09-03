蘋果iPhone將徹底告別LCD螢幕？日本媒體報導指出，從2025年起，蘋果所有型號的iPhone都將使用OLED螢幕，包括低端的iPhone SE機型。這也意味著夏普與JDI（日本顯示器公司）2家日本面板供應商將完全被排除在蘋果的手機業務之外
大約10年前，夏普與JDI合計包辦了約70%的iPhone螢幕。然而這2家面板供應商如今僅提供LCD螢幕給iPhone SE，因為蘋果已將高階iPhone機型的螢幕轉向OLED，而該市場主要由南韓與中國大陸公司主導。
多個消息來源指出，蘋果已開始向大陸的京東方與南韓的LG Display下單，為即將上市的下一代iPhone SE生產OLED螢幕。
目前三星電子約占一半的iPhone OLED螢幕份額，而LG Display約占30%，京東方約占20%。JDI與夏普目前都未大規模生產用於智慧型手機的OLED螢幕。
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