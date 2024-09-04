日本歷史悠久的「傑尼斯事務所」（現改名SMILE-UP.）曾孕育出許多知名偶像，怎料已故創辦人喜多川卻爆出長年性侵練習生，掀起社會譁然。而新任社長東山紀之上任後，就表示將嚴正看待此事，如今上任近1年，受害者自救會宣布將於7日解散，暗示前社長的爭議暫時告一段落。

綜合日媒報導，自從傑尼斯前社長喜多川的惡行爆發後，前藝人平本淳也就在去（2023）年6月組成了「受害者自救會」，而3日正副會長平本淳也與石丸志門對外公告，目前已有約500名受害者獲得賠償，表示自救會成立以來的目的已達成，因此自救會將於7日正式解散。

然而平本淳也提到，仍有部分受害者因「不符合賠償資格」未獲得補償，但他強調，未來會持續以個人名義協助這些受害者進行協商。他也坦言，即使求償的目標已大致達成，但不代表所有問題都已解決，包含舊傑尼斯事務所工作人員的誹謗及性加害案件等，同時呼籲社會繼續關注這些未解決的問題，以保障所有受害者的權益。

傑尼斯自喜多川的醜聞爆發後，就有許多線上藝人選擇出走，公司名聲也不如以往，據了解，先前SMILE-UP.公告申請賠償的人數多達1001人，如今已有約500人獲得賠償，且自救會宣布完成階段性任務，足見SMILE-UP.已漸漸撥開前社長的陰霾，期望社會能以此作為借鏡。

東山紀之過去為喜多川的醜聞公開道歉。（圖: shutterstock／達志）

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