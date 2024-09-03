台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲政治獻金案，今（3）日再度指揮調查局展開偵查行動，以被告身分約談時任柯文哲競總財務長李文宗到案。檢察官複訊後，諭令李文宗以200萬元交保，並限制出境、出海，並施以電子監控。

北檢偵辦京華城弊案，日前依圖利、違背職務收賄罪聲押民眾黨主席柯文哲，台北地院認為依檢方提出的事證，難認柯文哲「犯罪嫌疑重大」，裁定無保請回。

北檢不服，認為柯文哲在京華城容積率案扮演主導角色，今天針對原裁定的不利認定補強證據，向法院提起抗告，請高院撤銷原裁定。

針對政治獻金案，檢調8月14日展開搜索行動，並約談端木正、木可公司負責人李文娟、競總財務長李文宗、時樂與尼奧公司負責人戴利玲、木可公司助理何璦廷、端木正助理陳韋瑄等6人到案。

檢察官訊後，依偽造文書等罪諭令端木正、李文娟各100萬元及150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控；何璦廷50萬元交保，李文宗、陳韋瑄、戴利玲則以證人身分請回。

檢察官過濾相關卷證後，為擴大釐清金流帳目，今再度指揮調查局展開偵辦動作，改以被告身分約談李文宗到案。檢察官漏夜複訊後，諭令李文宗以200萬元交保，並限制出境、出海，並施以電子監控。

★未經判決確定，應推定為無罪。