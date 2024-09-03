中國大陸民政部官網3日發佈了《2023年民政事業發展統計公報》（簡稱《公報》）披露最新人口數據指出，截至2023年底，大陸60周歲及以上老年人口2億9697萬人，占總人口的21.1%。人口的老齡化速度快、數量多、差異大，做為重要的社會議題，中國社會老齡化形勢相當嚴峻。

據《澎湃新聞》報導，老年人階層中，65周歲及以上老年人口有2億1676萬人，占總人口的15.4%。若以60周歲及以上老年人統計，占比更達到21.1%。

2023年民政事業發展統計公報中，近年來60歲以上人口佔人口比重圖。（圖／民政部）

該公報指出，截至2023年底，大陸共有4334.4萬老年人享受老年人補貼，其中享受高齡津貼的老年人3547.8萬人，享受護理補貼的老年人98.5萬人，享受養老服務補貼的老年人621.4萬人，享受綜合補貼的老年人66.7 萬人。共支出老年福利資金421.7億元，養老服務資金223.2億元。

按上述數據，有享受各種福利福貼的的人數共計8668.8萬人，在所有60歲以上共2億9697萬人的老人當中，只佔29.2%。如果這些接受補貼的老人完全不重複的話，就意味著至少有7成（約2億1千萬）的老人完全沒有任何與老年相關的津貼或補貼。

在此之前，大陸國家衛健委老齡司司長王海東曾在2022年9月20日的新聞發佈會上指出，中國老齡化呈現出數量多、速度快、差異大、任務重的形勢和特點。

王海東表示，截至2021年底，中國60歲及以上老年人口達2.67億，占總人口的18.9%；65歲及以上老年人口達2億以上，占總人口的14.2%。據測算，預計「十四五」（2021~2025)時期，60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，進入中度老齡化階段。2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的占比將超過30%，進入「重度老齡化」階段。

另據媒體報導，2023年11月17日，國家發改委社會發展司副司長、一級巡視員郝福慶在2023中國國際老齡產業高峰論壇上表示，中國已經進入到中度老齡化階段，未來還會加速發展，到本世紀中葉可能會有5億老年人，未來「銀髮經濟具有廣闊的市場空間」。