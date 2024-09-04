為去化產品庫存，岱宇國際（1598）旗下大甲廠首度進行健身器材產品廠拍，並強調今年外銷電動輔助自行車（簡稱電輔車）分別以自有品牌Cikada，及代工（OEM）方式接單出貨。其中，自有品牌Cikada將透過海外子公司管道，分別銷往德國、英國，及北美市場。至於OEM則來自客戶所承接的電輔車設計生產訂單。

岱宇目前旗下製造工廠，除浙江嘉興廠以生產中低階家用健身器材，及戶外家具等產品為主，還包括旗下彰化全興廠、大甲新廠，及併購巨琛工業的大甲廠。其中，併購的巨琛大甲廠，未來主要生產電輔車等相關產品，廠房預計今年底前完工。

岱宇強調，彰化全興廠以健身器材，含電動跑步機、橢圓機及健身車等產品為主，大甲廠以電輔車等產品為主。尤其，大甲廠可提供市場相關產品研發、製造供應，及其他服務相關能力，可做到一條龍的服務型態。

岱宇目前專注在提升全球家用、商用健身器材市場占有率，並持續投入Sole、Xterra、Spirit，及UFC等多項品牌產品研發升級，包括Sole品牌在北美主要通路客戶持續拓展通路據點，可帶動整體備貨力道，以保持營運良好水準。

尤其，第四季是歐美健身器材市場銷售旺季，包括10月31日的萬聖節、雙11的光棍節、11月28日的感恩節、11月29日的黑色星期五（Black Friday），及12月25日聖誕節等重要節日，可望帶動市場買氣。

至於岱宇聚焦大眾市場的Xterra品牌，隨著產品線豐富，及品牌知名度逐步提升，可望同步挹注整體接單表現暢旺。

岱宇旗下大甲廠，首度舉辦廠拍特賣會，售價2折起，本次廠拍破天荒推出萬元以下的限量款健身器材，數量有限，賣完即止。

岱宇旗下主力品牌，包括Sole、Spirit、Fuel、Xterra等多款跑步機、橢圓機、飛輪車，及Dyaco按摩椅等產品，限量特價，即日起至9月8日止，連假日也有營業。現場除健身器材外，還有許多配件及服飾優惠，可一次滿足喜歡運動的朋友購物需求。