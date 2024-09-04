連20元也要貪？一名好市多會員3日到新莊店購物時，直擊2名女子偷換盒裝的豬五花肉片，還動起歪腦筋撕下標籤換貼，想省下20元價差，讓他氣到向賣場工作人員檢舉，才阻止2名女奧客的行為，不少人直呼太誇張，還有員工親友透露，去好市多上班會對人性感到失望。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，傍晚到新莊店消費時，目擊2名女生對2盒1組的冷凍豬五花動手腳，不僅抽換盒，還撕標價貼更換貼，就算有人在旁看也不在乎。

「原來不到20元的新台幣，可以比兩位人模人樣女生的道德心還有價值！」，最後原PO看不下去直接通報好市多員工，「就是我請工作人員去找妳們的，不然不知妳們還要換幾盒？撕幾盒標價貼？」

許多會員也紛紛留言譴責，「貪小便宜成這樣...有錢買應該沒有差到20元吧」、「偷換盒就很扯了，偷換標籤這真的扯到誇張」、「自己換標籤？這算是偷竊了吧」、「真的不要臉的最大！感謝您挺身而出」、「不要小看貪小便宜的人，他們狠起來可以非常不要臉」、「親人是好市多員工，說自從進去上班後就對人性失望」。

也有人喊話好市多應該強勢處理，「好市多不吿這些惡質的客戶、不取消這些人的會員的話，那放任惡劣的就是好市多了」、「違法當自己在聰明，這種不抓，以後更得寸進尺」、「犯罪行為，有機會的話錄影舉證並公告」。