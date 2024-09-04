新北市政府城鄉局積極推動都更三箭，截至7月底為止的多元都更，共計已經核准974案，核准量是過去20年的4倍之多，要讓市民感受到新北市的升級有感。背後默默付出的推手，透過各項討論，在民眾與政府之間扮演溝通橋梁，更分別榮獲113年模範公務人員與績優人員的殊榮。

都更三箭政策以大眾運輸周邊發展為主軸，建立更多元便利的生活圈，同時美化城市風貌並優化生活機能。透過簡易程序，按照民眾意願，建立更多元的方式及管道，協助辦理危老重建，提升居住安全。

對於都更計畫的執行面，新北市都市更新處更新事業科鄧涵瑛科長表示，現在審議朝向明確化，正在逐步精進，過程中每一個人及單位都會有不同的意見，因此必須建立溝通管道，從中找到平衡點，並且希望不受限於原來的法令，所以推出防災都更、跨街廓都更，將低碳的部分也一併納入審議裡，期盼透過一次性的給予容積，或特殊的管道方式，讓各種不同樣態的案件，都能在都更中被解決。

新北市都市更新處更新事業科鄧涵瑛科長，榮獲113年模範公務人員，並表示現在審議朝向明確化，正在逐步精進，希望能不受限於原來的法令，所以推出防災都更，希望讓各種不同樣態的案件，都能在都更中被解決。（圖/新北都更處提供）

因此，從街廓規劃、危樓重建，考量多元面向周密規劃，將巷弄內不易重建之基地的重建權利，併入主要幹道地區集中開發，提供最高20%基準容積加給，並放寬重建適用建物類型，同時降低同意比率適用門檻，大幅增加老宅翻新機會，讓新北市有感升級。

新北市都市更新處更新事業科陳玫均股長表示，在108年修法之後，都更的審議也漸漸明確化，法令也慢慢鬆綁。除此之外，政府單位更積極發表都更三箭成果專書，辦理論壇及「翻轉／重生 都市更新研討會」，邀請台、日2方專家學者對「大規模重建」、「危險建物防災策略」2大主題進行交流，參考日本過去執行經驗，透過案例的交流，讓民眾瞭解政府在執行都更上的不斷努力。另外推行580專案，由民轉公的方式，民眾若有都更的意願可以跟住都中心申請。

新北市都市更新處更新事業科陳玫均股長，榮獲113年績優人員，並表示推行580專案，由民轉公的方式，民眾若有都更的意願可以跟住都中心申請。（圖/新北都更處提供）

有了新北城鄉局及都更處的齊心努力，在民眾與中央之間扮演好最佳協商管道，積極推動全新專案，逐步鬆綁政策，仔細考慮民眾需求，給予更明確的獎助條件，簡化行政程序，輔導民眾辦理相關業務，提升居住安全，讓各界更能夠看見市府推動都更的決心。

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