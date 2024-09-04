現代人生活壓力大，作息飲食不正常，因此許多人健檢後，最常亮紅字的就是體脂與血脂，這兩項指標成為健康隱憂，縱使體脂和血脂沒有絕對的關係，但每當體重增加，血脂也可能增加，肥胖者有高血脂的機率比一般人高出20-30%。若忽略健診紅字，血脂異常升高，將成為中風、心肌梗塞等心血管疾病的高危險群。

不少人想透過日常飲食的調控，但各式各樣的飲控方式又不知該選擇哪一種？保健食品要長期吃，也是一筆為數不小的開銷。

許多營養師都會建議在飲食控制的人，要盡量選擇低脂、少糖、高膳食纖維的原形食物，且要營養均衡，並堅持「持續」的原則，才能維持健康。

營養師推薦：不妨試試一餐主食改用燕麥取代，燕麥對於忙碌的上班族來說是最方便的食材，例如：燕麥混合白米一起煮成燕麥飯，可增加膳食纖維補充並減少熱量的攝取，或是燕麥搭配牛奶、豆漿，也是營養又方便的組合。

據調查每人每日建議膳食纖維攝取量為25~35克，但九成以上台灣人每天吃的膳食纖維都不夠，其中45-66歲台灣人僅吃到每天建議攝取量的六成。用大燕麥片取代一餐中的主食，不僅減少熱量攝取，還能補充更多的膳食纖維。

輕鬆將燕麥納入日常飲食，享受其帶來的健康益處。圖/pexels.com

研究發現每天攝取3公克以上的β-聚葡萄糖，相當於每天攝取一碗約60g~75g的燕麥(等同一餐主食)，每天連續至少2週以上，即能幫助降低血液中總膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇，從而降低心血管疾病風險。

由於『燕麥』有比蔬菜更高含量的膳食纖維，可以增加飽足感，且低GI、低熱量，也是許多想控制體脂的健身朋友們，用來取代主食的寵兒，天天吃也不易形成體脂肪。

改善健康紅字，杜絕三高風險，從控制脂肪(內臟脂肪、體脂)開始，平日可以均衡攝取全榖食物、深綠色蔬菜、新鮮水果、奶蛋類、深海魚類、白肉以及優質植物油，減少飽和脂肪以及鹽分的攝取，終日奔忙的族群，也可以常備大燕麥片作為日常飲食的一部分，健康的身體狀態始終來自生活習慣的儲蓄。