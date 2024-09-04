隨著碳有價的時代來臨，企業皆以2050淨零碳排為終極目標，開始進行綠色轉型。近年來有越來越多企業透過永續揭露，向利害關係人說明企業面臨ESG的相關風險及因應措施。以全鋒事業為例，從道路救援起家，持續開發新市場，如今更率先成為ESG領航者，自主組織ESG委員會、發行ESG報告書、開發 「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」服務等行動，力行ESG永續精神。以卓越的技術創新和ESG（環境、社會、治理）實踐，成為了眾多知名企業的首選合作夥伴

【卓越服務與減碳行動並行：全鋒事業的領先布局】

根據聯合國環境署（UNEP）的資料，運輸業占全球能源相關溫室氣體排放量的四分之一以上。碳費徵收預計於2025年開始，雖初期擬以2.5萬噸為起徵點，不過未來起徵門檻將會逐步下修，台灣各企業未來勢必受到衝擊，所以盡快展開減碳行動，才是維持市場競爭力的首要前提。

深耕運輸服務37年的全鋒事業前瞻性地推出了一系列創新服務，旨在幫助企業應對這一挑戰，同時實現永續發展目標的領先佈局。陸續透過開發「全鋒洗金寶跨平台洗車服務」、「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」等服務為基礎，在提供尊榮服務的同時，落實淨零碳排行動。

以全鋒洗金寶跨平台洗車服務為例，汽車在進服務廠維修後也會一併洗車的時空背景下，不只廢水回收系統不完備，服務廠人力無法高效運用，造成企業隱形損失。因此，全鋒事業透過串聯用戶端與通路端，整合北、中、南400多間加油站，提供跨平台洗車服務，此舉解決了傳統服務廠在廢水回收和人力資源運用方面的挑戰，更為企業提供了高效且環保的洗車解決方案。

對於需要管理車隊碳排放的企業客戶而言，此服務不僅提升了服務體驗，更幫助其實現環保目標。而具領先企業思維的全鋒事業更早就獲得了跨平台洗車系統的專利。

全鋒洗金寶跨平台洗車服務提供企業高效且環保的洗車解決方案，不僅提升服務體驗，更協助企業兌現環保諾言。（圖片來源/業者提供）

「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」則是專為高端企業客戶設計的品牌， 車隊採用Lexus、Tesla等高端電動及油電混合車型，不僅提供尊貴的乘車體驗，還大幅降低了碳排放。

「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」提供高淨值客戶質感、舒適的乘車體驗，同時還可減少碳排放，成為高端客首選出行品牌。（圖片來源/業者提供）

【範疇三最難盤？全鋒事業助力企業實現ESG目標的首選夥伴】

隨著減碳法規逐漸落實，未來碳盤查更是與企業密不可分，其中又以範疇三為大宗。員工通勤、商務差旅以及供應鏈和產品生命週期所產生的碳排放，更容易被放大檢視，企業在進行範疇三（Scope 3）碳排放盤查時，往往面臨數據收集和管理的巨大挑戰，於是在2024年，全鋒事業創立了「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」。

「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」能夠為企業提供精確的碳排放數據報告，協助其有效管理和降低碳排放，從而在嚴格的碳盤查中脫穎而出。在範疇三碳排放盤查中提供了關鍵支持。全鋒事業的業界獨家碳排放數據報告，使企業能夠精確掌控其環境影響，並在ESG報告中展示領先的成就。

全鋒事業針對內部龐大的數據進行分析，以旗下車輛的車齡、行駛里程、駕駛習慣等數據進行統計。結果統計至2023年，全鋒事業整體營業額已突破70億台幣， 針對事業體中的汽車移動服務進行盤點後得出，隨著事業營收逐年攀升，能源密集度與溫室氣體排放強度卻呈反比下降，可見服務品質與減碳行動並無衝突，也顯見全鋒在永續時代下交出的亮眼成績。

針對全鋒事業體中的汽車移動服務進行盤點後得出， 全鋒事業近年總營收上升， 但能源密集度與溫室氣體排放強度逐漸下降，可見服務品質與降低碳排是可共存的。（資料來源/業者提供）

全鋒雖規模未達上市公司標準，卻先行於其他事業體，自主發行首版以GRI準則的ESG報告書，創造企業新業態。全鋒事業的優秀團隊將繼續以強大的ESG承諾和創新服務，成為企業客戶在綠色轉型中的最佳合作夥伴。選擇全鋒，不僅是選擇卓越的服務品質，更是選擇一個在社會責任和環境保護方面具有實質影響力的合作夥伴。我們期待與更多企業攜手，共同推動綠色未來的發展。

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