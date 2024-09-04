隨著淨零碳排成為企業落實的課題，針對範疇三產生的所有碳排，包括上下游廠商、產品生命周期、員工差勤、機場接送等，對於未來企業執行管理更為重要。根據統計，現在僅有9％企業可做到完整的碳盤查。全鋒事業提出，到2030年大多數企業都將完整計算並實際進行減碳行為，為此，全鋒整合旗下事業體，開發新品牌「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」，為認同ESG的上市公司高層、企業高管及高淨值客戶，提供兼具卓越服務與減碳的出行選擇，協助企業兌現環保承諾，達成減碳目標。

後疫情時代旅遊潮復甦，統計2023年國人出國旅遊高達4718萬人次，相較2022年增長8倍，機場接送業者也受惠。全鋒事業以此為契機，打造「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」，服務範圍涵蓋機場接送、商務行程、親子包車、定制旅遊等多項服務，讓顧客可自主選擇更加環保的服務。

從實際面觀察，大部份企業85％～90％的排放量都源於範疇三排放，因此若要走進減碳深水區，極需上下游積極配合，因此「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」重新定義商務出行概念，推出由Lexus、Tesla等高檔品牌的純電車、油電混和車所組成的綠能車隊，在追求卓越服務的同時，響應減碳作為，盡可能降低駕車移動時對環境造成的負面衝擊。

「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」以Lexus、Tesla等高端電動與油電混合車型，打造高端客靜奢體驗的同時減少碳排放。（圖片來源/業者提供）

內斂沉穩的內裝，有著最先進的駕駛輔助系統（ADAS）和GPS定位追蹤系統的卓越性能，確保每一次出行的安全與順暢（圖片來源/業者提供）

【尊榮與環保概念雙管齊下 接送服務連結企業積極減碳】

「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」為打造差異化，並滿足認同ESG的高淨值客戶與企業用戶的高端客群需求，具備四大特色：

ㄧ.專業行車專員 ，提供尊榮與安全的出行體驗

每位行車專員上路前，皆會接受安全駕駛、禮儀等專業培訓 ，確保客戶的每一次出行，都成為一種享受。其貼心到位的服務特色，已逐漸成為眾多企業用戶接待禮賓的首選。

二. 365天 全年無休的便利與高效服務

無論清晨或夜晚，專業服務團隊都能隨時待命，確保您與您貴賓的行程無縫銜接軌。

三.主動提供出行碳排數據，兌現品牌社會責任

據工研院產品碳足跡資訊網的資料顯示，新能源車每行駛1公里平均可減少約133克的二氧化碳排放。「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」採用Lexus、Tesla等高端電動及油電混合車型，在提供尊榮乘車體驗的同時，更大幅降低了碳排放，可謂是兌現品牌社會責任的最佳典範。

四.長期合作，提升品牌形象認同感

V-PRO尊榮綠能車隊不僅提供一次性的尊榮出行服務，更希望與企業客戶建立長期穩定的合作關係。透過年度合約的簽訂，除了企業專屬優惠，也能指定使用純電車輛。選用全鋒事業此一服務，不僅強強聯手外，更是企業向外界顯示減碳排之決心，並同時提升企業品牌形象與內部員工對品牌的認同。

淨零碳排的概念已是大趨勢，未來的永續概念將更加強調「低碳出行」，作為一家以服務為核心的全鋒事業，透過「V-PRO全鋒尊榮綠能車隊」的服務佈局，不僅僅已經朝環保與減碳的目標邁進，也期許自身企業能持續做得更好，而更能真正匹配那些卓越企業的標準，成為他們在永續發展道路上的可靠夥伴，共同為地球的未來創造更美好的明天。

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