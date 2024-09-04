法拉利男把上正妹女友，但卻背後劈腿，正妹女友發現後竟拿噴漆把男友的法拉利全車烤漆，還噴上「渣男」等的字樣，但沒想到事後遭到租車公司提出賠償，這才知道這輛法拉利示出來裝闊的，網友直呼：租車公司真倒楣！

這離譜的事件就發生在大陸貴陽，一名年輕帥氣男子，開著紅色的法拉利，近期追到一名正妹，但是男子沒有因此而收斂，不斷背著正妹女友到處留情，而很多女子都因為昂貴的法拉利，紛紛上了渣男的車，後續就發生不可言語的行為，直到被正妹女友發現，才會氣憤的拿噴漆把車子外表烤漆了一番！

只是沒想到這報復渣男的行為，後續居然收到高額的求償，因為法拉利男的車，居然是租來的，而租車公司表示車子除了要恢復原狀，車子無法出租賺錢的天數，也要這對男女來負擔賠償。

而網友看到裝闊男遭報復的行為影片後，紛紛留言表示：「結果還是租的，哈哈哈」、「極端做法不可取」、「是租的，天啊，現在的人是怎麼樣過生活的」、「愛情的火焰真是不可預測」、「年輕人都是比較衝動的，衝動是魔鬼！」、「車子做錯了什麼呢？」、「金錢建立的愛情，草率了」。