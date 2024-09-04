民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案遭聲押，台北地院2日凌晨裁定無保請回，檢方將提抗告。柯文哲3日受訪重申自己坦蕩蕩，直呼北檢用國家力量在研究他，「以我在北檢2天的經歷，資料這樣湊湊湊，然後自己要編故事，太容易了！」他也嘆說檢察官立場明確，法官壓力最大。對此，前立委沈富雄3日就表示，「我覺得柯文哲好沒有風度，他說法官抗壓，那如果第二次、第三次把你關起來，壓力就沒有了？所以柯文哲講的東西都很奇怪」，引發討論。

沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，「柯文哲現在是在角色扮演，但他犯了一個毛病，就是他從他的角度看問題，如果我們從跟他對立的角度去看問題，內容、問題都一樣，但講法就不一樣」，沈富雄提到，「比如柯文哲說檢方舉全國的力量來研究我，然後肯定法官不錯，扛得下壓力」，這讓沈富雄質疑，「我請問一下柯文哲是什麼壓力？是小草的壓力嗎？上面的壓力嗎？民進黨的壓力嗎？顯然他是講籠統的民進黨壓力」。

沈富雄坦言，「我覺得柯文哲好沒有風度，他跟他以前剛出道所講的完全背道而馳，人家放你一馬就肯定他，而且他說法官抗壓，那如果第二次、第三次再把你關起來，壓力就沒有了？這不同的法官有不同的壓力忍受度嗎？」沈富雄最後也說，「所以柯文哲講的東西都很奇怪，這整個過程檢方有點笨拙、零零落落」。

★未經判決確定，應推定為無罪。