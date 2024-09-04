民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，但台北地院召開聲押庭後，認為柯文哲「犯罪嫌疑不重大」，無保請回。有律師點出柯文哲能因此「脫身」的兩大關鍵，柯在相關公文上都是蓋「甲章」，另外持反對意見的都委，都是被彭振聲換掉，這也是彭被羈押的原因之一。對此，前立委郭正亮3日就表示，「這個文如果到柯文哲那邊，柯文哲的批示在哪裡？沒有看到」，引發討論。

據《中國時報》報導，有律師表示，依據北院裁定書內容，顯示柯文哲被認為「犯罪嫌疑不重大」，獲「無保請回」。其中有兩個關鍵，第一，公文上柯的章是蓋「甲章」，也就是「副市長決行」；第二，不聽話的都委會委員都是「被彭振聲換掉」，這個是彭的職權，這讓柯順利脫身，免遭羈押命運。

郭正亮3日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「這個文如果到柯文哲那邊，柯文哲的批示在哪裡？沒有看到」，郭正亮也提到，「過去就發生過，市長不在，然後那一天開會副市長是召集人，他就蓋章」，郭正亮接著說，「這事情是這樣，彭振聲太太的說明，北檢不接受，彭振聲被羈押是兩個罪都成立，柯文哲他說嫌疑不重大，所以放走」。

郭正亮坦言，「北院那天的裁定給我的感覺，是彭振聲一手遮天，這滿可怕的」，郭正亮指出，「我看到的資料，他們寫的時間序列、市議員得到的資訊，消息來源都是來自彭振聲，結果彭振聲都說是柯文哲交辦」，郭正亮最後也斷言，「彭振聲被聲押他自己都嚇一跳，所以緊急送醫，是因為心理壓力極大」。

★未經判決確定，應推定為無罪。