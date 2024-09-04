新青安房貸政策對於市場交易影響巨大，從去年八月貸款額度調至一千萬後，一年來累計買賣移轉棟數達35.3萬棟。然而一名神秘建商在網上發文針對新成屋指出，大家過戶前必須謹慎小心，菜鳥屋主應注意房子是否有防水、水管漏水，且千萬要等問題處理完再過戶。他強調，「不想再看到有人花一輩子的積蓄，去買一個成天有問題的房子」。

該名建商在《Dcard》發文，給有意買房的民眾6點建議，第一點是買房子先看有整棟防水的，後續問題會減少很多，因為現在的風雨強度，不是只做樓層接縫、窗邊就不會漏水的年代了。其次是針對房屋不了解的民眾，應先請驗屋公司檢查，對方至少有基本知識可以測試線徑、是否有接地線、線路是否正常、樓板是否有漏水、磁磚空心、管路內是否乾淨等等。

第三點則是要注意排水管有沒有破洞、會滲漏，這項驗屋公司抓不到，真的要等下雨天或有人用水沖排水管半天才能發現。第四點為保固書日期一定要壓好。第五點最為重要，若是要買的房子有發現問題，一定要等到缺陷都修補好再過戶。

此外，該建商也分享過來人的經驗，若房屋問題真的處理不好，先跟建商討論，想要找外面廠商處理並由建商支付款項，也要先尊重建商的處理方式，「真的處理不好再用這招，一開始踩太硬，之後上法庭買家贏不了。」