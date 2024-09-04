韓國啦啦隊「呆萌女神」趙娟週（mimi），憑藉白皙又暴力的身材，以及可愛的口音與個性，在今年下半年人氣大幅提升。日前，趙娟週就接受老闆Endo的訪問，竟自爆「我沒有男朋友！」掀起討論。

由Endo經營的YouTube頻道「姑娘放肆 - Fun4girls」，經常找來旗下的統一獅啦啦隊Uni-Girls成員上節目互動聊天，而且內容都超真實，廣受大眾喜愛。近期還推出「一分鐘快問快答」企劃，吸引上萬人觀看。

其中訪問到趙娟週時，「爸爸帥還是男朋友帥？」她竟用天生可愛的奶音回答，「爸爸帥...我沒有男朋友！」另外，她也透露最愛吃地瓜球和珍珠奶茶，以及最喜歡隊上的好夥伴Yovia，狗狗和企鵝是她最喜歡的動物。結果時間到了，趙娟週意猶未盡還想再玩，可愛到大家紛紛噴笑。

趙娟週面對陷阱題時非常直白，「我沒有男朋友！」（圖／YT@姑娘放肆 - Fun4girls）

畫面曝光後，底下網友通通刷一排留言，「Mimi超可愛」、「希望可以多一些Mimi的影片」、「Yovia直接當翻譯用XD」、「趙娟週好ㄎㄧㄤ」。也有人大讚日籍女孩千紘、希美的表現同樣讓人暈船，敲碗Endo能多多拍類似題材。

千紘說她最喜歡巧克力，最討厭番茄。（圖／YT@姑娘放肆 - Fun4girls）