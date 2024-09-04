服飾店讓客人試穿是基本的，避免回到家穿不下還是太大件，避免客人還要回來換取的麻煩！但是客人試穿服飾，也必須要有公德心，不要在衣服上留下不該留下的東西，而在大陸河南洛陽，有間服飾店老闆娘，就拍下一段影片，有客人在試穿後留下不該留下的，讓老闆娘直接霸氣把褲子丟了！網友表示：「噁心」。

大陸河南洛陽這間服飾店的老闆娘，在客人試穿完衣服離去後，檢查衣褲發現，客人試穿的藍色褲上留下白色液體，懷疑客人沒有穿內褲，加上這名客人疑似身體有異樣，才會留下這恐怖的東西，老闆娘拍完影片後，就霸氣的把這件褲子直接丟垃圾桶了，因為這樣的東西她也不敢賣給其他客人了！

而網友們看到這段恐怖的影片，紛紛留言表示：「白帶異常？」、「有炎症？」、「掛鹹魚賣的更貴」、「不穿內褲是什麼奇特愛好？」、「所以新買的衣服一定要洗」、「優酪乳灑了吧，哈哈」、「這也太噁心人了！」、「誇張了！」、「這是裙子內搭褲吧？」、「不蘇胡」。