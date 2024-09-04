台東一名朱姓女子因不滿林姓女子介入她的婚姻，透過臉書PO文，「小三、當年介入我們家庭，妳就已經犯妨礙家庭罪、騙人老公拋妻棄子，還每次都跟來法院叫囂、渣男和渣女外面同居3年了」、「聽說小三洞是長橫的」進行誹謗，一審以散布文字、圖畫誹謗罪，並科處有期徒刑2月，朱女上訴，高雄高分院駁回判決，改判判拘役50日，可易科罰金。

判決指出，朱女因懷疑林女介入其婚姻，心生不滿，於社群平台臉書上連續發表「讓大家看看這，垃圾，畜生，人渣，淫男賤女」、「從來沒有見識到這樣沒有受過教育沒讀過禮義廉恥的女人 真是不要臉的小三」、「真是靠，ㄍㄢ、XX、破78」、「聽說小三洞是長橫的」等多篇攻擊林女的貼文及經過修改的照片，這些訊息還被朱女的盧姓友人轉貼至林女的個人臉書頁面，導致林女的名譽受到嚴重損害。林女於2021年12月28日上網時發現這些誹謗訊息，立即報警處理。

在法庭上，朱女起初矢口否認自己有誹謗行為，辯稱自己雖然在臉書上張貼了相關內容，但並未指名道姓，且照片已做去識別化處理，並無妨害名譽之意。然而，在進一步審訊中，朱女改口認罪，表示願意接受處罰。

法官指出，朱女雖未直接指名道姓，但其發表內容已經足以讓公眾識別出特定對象，構成誹謗罪。一審法官根據刑法第310條規定，散佈具體事件內容且足以損害他人名譽者，屬於誹謗行為。以散布文字、圖畫誹謗罪，並科處有期徒刑2月。盧姓友人則不起訴處分。

朱女不服一審判決，提起上訴，高雄高分院審理後，撤銷原判決，審酌其係因主觀懷疑配偶外遇，認係告訴人介入其家庭而情緒怨怒糾結難解，致為本件指摘、傳述告訴人林女係介入被告家庭、婚姻關係之第三者等與公共利益無關之事等行為動機、目的、手段及發表前述誹謗文字所生之危害程度，依散佈文字、圖畫誹謗罪，處以拘役50日，可易科罰金。